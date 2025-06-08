شاهد.. آلاف المواطنين في شواطئ وحدائق جنوب سيناء احتفالا بالعيد

شهدت الشواطئ والحدائق العامة ومراكز الشباب بجنوب سيناء، توافد الآلاف من المواطنين بكافة مدن المحافظة، للاحتفال بثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

واستقبلت مدينة رأس سدر أعدادًا كبيرة من المصيفين عبر رحلات اليوم الواحد القادمة من كافة المحافظات المصرية، للاستمتاع بشواطئ المدينة التي قامت الوحدة المحلية للمدينة بتجهيزها بكافة الإمكانات التي يحتاجها المواطنين الوافدين للاحتفال بإجازة عيد الأضحى المبارك، من وسائل الانقاذ، أو سيارات الإسعاف، أو وسائل الترفيه الخاصة بالأطفال.

وفي مدينة طور سيناء، جرى تم فتح كافة الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ بالمجان، وقام رئيس المدينة بمتابعة حركة المواقف الداخلية، للتأكد من تنفيذ خطوط السير الخاصة بلربط المدينة بمنطقة الشاطئ وحمام موسى والكورنيش، للتخفيف على المواطنين الذين يقبلون على هذه المناطق لقضاء إجازة العيد.

وشهدت شواطئ مدن شرم الشيخ و دهب، إقبالًا كبيرًا من السياحة المصرية والخارجية، وتنوعت مظاهر الاحتفال بالعيد بين ركوب اللنشات والمراكب البحرية، والغوص، وركوب الخيل، فضلا عن تنظيم رحلات السفاري وحفلات شواء لحوم الأضاحي في الصحراء وعلى المراكب.

وأشاد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بالجهود التي تبذلها جميع الجهات الخدمية بالمحافظة لتوفير احتياجات المواطنين والزوار، إضافة إلى المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار " العيد أحلى بمراكز الشباب" لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد ، أن المحافظة يسودها الهدوء، ولم تتلق غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات أية إخطارات، أو شكاوى على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة مستمرة في التواصل مع غرف العمليات الفرعية، والعمل على مدار 24 ساعة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين خلال عطلة العيد.