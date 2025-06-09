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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد إطلاقها في مصر.. ما الهواتف التي تدعم شبكة 5g وطريقة تفعيلها؟

5g
5g
أحمد أيمن

بعد الإعلان الرسمي عن إطلاق شبكة الجيل الخامس (5G) في مصر، زادت عمليات البحث حول كيفية التحقق من دعم الهواتف الذكية لهذه التقنية وكيفية تفعيلها للاستمتاع بتجربة إنترنت فائقة.

تشهد أسواق المحمول في مصر حاليا إقبالا ملحوظا على شراء الهواتف الجديدة المشغلة لخدمة شبكات الجيل الخامس "5G"، والتي بدأ تشغيلها رسميا خلال الأيام القليلة الماضية.

معلومات عن تقنية 5G

تقنية الجيل الخامس أصبحت متاحة في مصر اعتبارًا من 4 يونيو 2025، وتعتبر من أحدث التقنيات في مجال الاتصالات اللاسلكية. تتميز 5G بسرعتها الفائقة وقدرتها على تحسين تجربة استخدام الإنترنت عبر الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة. هذا ما جعل العديد من المستخدمين يسعون للتأكد من أن هواتفهم تدعم هذه التقنية الحديثة.

تقدم شبكة الجيل الخامس العديد من المميزات التي تجعلها خيارًا مفضلًا للمستخدمين:

- توفر سرعة إنترنت فائقة تصل إلى 10 جيجابايت في سرعة التحميل، حيث يمكن تحميل فيلم بجودة HD في ثوانٍ قليلة.

- تتمتع كفاءة عالية للطاقة، مما يساعد في إطالة عمر البطارية.

- تقدم استجابة سريعة، مما يحسن تجربة الألعاب الأونلاين.

ويمثل إطلاق شبكة الجيل الخامس في مصر، نقلة نوعية في عالم الاتصالات، لكن من المهم أن يتأكد المستخدمون من توافق هواتفهم مع هذه التقنية للاستفادة من فوائدها المتعددة.

كيفية التحقق من دعم شبكة 5G 

إذا كنت تتساءل عما إذا كان هاتفك الأندرويد أو الآيفون يدعم شبكة الجيل الخامس، فإليك خطوات بسيطة للتحقق من ذلك:

توجه إلى إعدادات الهاتف (Settings).

اختر الشبكات أو "اتصال الشبكة" (للهواتف الأندرويد)، أو "خلوي" (للهواتف الآيفون).

حدد "شبكات الهاتف المحمول"، أو "البيانات الخلوية".

من القائمة، اختر نوع الشبكة "5G".

تحقق من تفعيلها من خلال ظهورها أعلى الشاشة.

وقبل البدء في تفعيل تقنية الجيل الخامس، يجب التأكد من دعم هاتفك لهذه التقنية. إليك بعض النصائح:

التأكد من أنك تمتلك شريحة SIM حديثة تدعم تقنية 5G.

تحقق من أن جهازك محدث بنظام تشغيل حديث.

بعد تفعيل التقنية، قم بتفعيل وضع الطيران ثم إلغائه لإعادة تشغيل الشبكة.

هواتف تدعم شبكة الجيل الخامس

مع إطلاق شبكة الجيل الخامس في مصر، أصبح من الضروري البحث عن الهواتف التي تدعم هذه الشبكة. إليك بعض الهواتف البارزة التي تدعم 5G:

- جميع طرازات iPhone 12 وما بعدها، بما في ذلك iPhone 16 وiPhone 16e.

- هواتف الفئة الاقتصادية من سامسونج مثل A16/A15 5G، وهواتف الفئة المتوسطة مثل A54 5G وA56 5G. أيضًا، طرازات الفلاجشيب تبدأ من S24 Ultra وS25.

- هواتف ريلمي مثل Narzo 60x 5G وRealme 9 Pro 5G.

- هواتف أوبو، بما في ذلك Oppo Reno 12 F 5G وA79 5G.

-هواتف شاومي مثل Redmi Note 12 5G وNote 13 Pro 5G.

5G إطلاق شبكة 5g طريقة تفعيل شبكة 5g هواتف تدعم 5g مميزات شبكة 5g

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