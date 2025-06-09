باسم سمرة يكشف لـ صدى البلد عن تفاصيل مشاركته في فيلم ريستارت| فيديو

هنأ الفنان باسم سمرة ، جمهوره بالعيد الأضحي المبارك

وقال باسم سمرة، في لقاء خاص مع موقع صدي البلد الاخباري " بجسد في فيلم ريستارت شخصية تسمي الجوكر علي السوشيال ميديا" شخصية شريرة ، بقول لكل الجمهور يلا بينا نتفرج على ريستارت.

وأضاف باسم سمرة: "سعيد بالعمل مع كل فريق العمل و شعرنا أن كلنا عيله واحدة".

جدير بالذكر أن "ريستارت" من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، وأحمد علي، محمد أسامة ميكا.

ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

https://youtube.com/shorts/9uuRJKZaMHs?si=gYG1XgejK8rwW1A0