فضل شرب ماء مزم وهل يجوز بنية التبرك؟ اعرف فضائله وفوائده

شرب ماء زمزم بنية التبرك والدعاء من السنن المستحبة، فماء زمزم خير ماء على وجه الأرض؛ ففي الحديث: «إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ» [أخرجه مسلم]، وطعام طُعمٍ أي يُشبِع من شربه.

شرب ماء زمزم بنية التبرك

وثبت أن رسول الله شرب من ماء زمزم وهو قائم؛ فعن ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ». [أخرجه البخاري].

وكان ابن القيم رحمه الله يشرب ماء زمزم بعد قراءة سورة الفاتحة عليه عدة مرات، وكان يشعر بقوة ونشاط، وأن هذا لم يكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يعني أن ما فعله ابن القيم بدعة، حيث إن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأمر معين ليس دليلاً على تحريمه.

وأيضا أحد الشيوخ -رحمه الله- كان يذكر الله بذكر معين بعد صلاة السنة، وهو يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 40 مرة، وشعر بحياة في قلبه، وهذا الذكر لم يكن فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يكن مخالفًا للشريعة.

فضل شرب ماء زمزم

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن بئر ماء زمزم أشهر وأعظم بئر على وجه الأرض، وتقع في الحرم المكي، ويبلغ عمقها ثلاثين مترًا.

وأضاف مركز الأزهر في منشور له عن ماء زمزم، أنه سميت زمزم لكثرة مائها، وقيل: إن السّيدة هاجَرَ عليها السلام قالت عندما تفجَّر ماؤها: زِمْ زِمْ، بصيغة الأمر، أي انمُ وزد.

وتابع: ولماء زمزم فضائل كثيرة عند المسلمين؛ فهي أولى الثمرات التي أعطاها الله لخليله النبي إبراهيم عليه السلام؛ قال تعالي: {رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. [إبراهيم:37].

وأوضح مركز الأزهر أن ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض؛ ففي الحديث: «إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ» [أخرجه مسلم]، وطعام طُعمٍ أي يُشبِع من شربه.