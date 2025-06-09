بسبب العرض المرتقب للعندليب.. تحذيرات من استغلال اسم عبد الحليم حافظ

شهدت الساعات الماضية خلاف بين عائلة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، والجهة المنظمة فعاليات لمهرجان "موازين"، وذلك بسب لعرض الغنائي المرتقب بتقنية الهولوجرام للعندليب، الذي ينظم في المغرب.



عبرت عائلة عبد الحليم حافظ عن دهشتها عندما تداول إعلانات العرض دون علمهم، مؤكدين أن العائلة أنها لم تخبر بأي مشروع من هذا النوع، ولم تتعاقد مع إدارة المهرجان أو أي جهة أخرى بخصوص عرض الهولوغرام.

وأعتبرت عائلة العندليب، أن ما حدث استغلال لاسم الفنان عبد الحليم حافظ وصورته وصوته في مثل هذا المشروع تم دون أي إذن رسمي منهم.

وأكدت أن استخدام هذه الحقوق يعد خرقا قانونيا، وأنها تحتفظ بكامل حقوقها لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في كل من مصر والمغرب لحماية إرث الفنان وحقوقه.

قررت الشركة المنفذة لحفل “الهولوجرام” المقرر إقامته على مسرح محمد الخامس ضمن فعاليات مهرجان موازين في دورته 20، الخروج عن صمتها للرد على البيان الصادر من عائلة عبد الحليم حافظ.

وأكدت الشركة المنظمة أنها لم تستخدم اسم أو صورة أو أغاني العندليب دون الرجوع إلى الجهات المالكة للحقوق.

وقالت الشركة، في بيانها، إن الحفل سيتم وفق تعاقد قانوني مع المنتج محسن جابر، الذي يمتلك حقوق استغلال عدد من أغاني عبد الحليم حافظ، مشيرة إلى أنها حريصة على احترام الحقوق الأدبية والفنية، وأن كافة الخطوات تمت بشكل قانوني ورسمي قبل الإعلان عن الحفل.

كما عبرت الشركة عن اندهاشها من رد فعل أسرة الفنان، مؤكدة أن هذا العرض ليس الأول من نوعه، حيث سبق لها تقديم 25 حفلًا بتقنية الهولوجرام للعندليب الأسمر، من بينها 4 حفلات أُقيمت في مصر بحضور عدد من أفراد الأسرة، علماً بأن الموافقة على تلك العروض تمت عبر تعاقد رسمي مع المنتج محسن جابر بصفته المالك القانوني لحقوق الأغاني.

عائلة عبد الحليم حافظ تحذر مهرجان موازين

وأصدرت عائلة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بيانا تحذيريا لإدارة مهرجان موازين بسبب استخدام اسم اوصوت الفنان الراحل في حفل بتقنية الهولوجرام.

وجاء البيان كالآتي: "وصل إلى علم عائلة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ أن هناك إعلانات متداولة عبر المنصات الرسمية وغير الرسمية لمهرجان "موازين" توحي من خلال صورة ظلية شهيرة وتلميحات غير مباشرة، بإقامة عرض بتقنية "الهولوجرام" يخصّ الفنان عبد الحليم حافظ".

وأضاف البيان: "وحرصًا على الشفافية، تؤكد العائلة أنها ليست على علم بأي عرض من هذا النوع، ولم يتم التواصل معها أو توقيع أي اتفاق مع مهرجان “موازين” أو مع أي جهة أخرى بشأن استخدام اسم أو صورة الفنان الراحل".

وتابع البيان: "كما تؤكد العائلة أن جميع الحقوق المتعلقة باسم وصورة عبد الحليم حافظ محفوظة حصرًا لشركة واحدة تم التعاقد معها رسمياً، وأي استخدام لهذه الحقوق دون الرجوع إليها يُعد خرقًا قانونيًا يُعرّض مرتكبيه للمساءلة".

وأضاف البيان، أن عائلة عبد الحليم حافظ تهيب بجميع الجهات احترام الحقوق القانونية والأدبية المتعلقة بالرموز الفنية العربية، وتحتفظ بكامل حقها في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات قانونية لحماية إرث الفنان وحقوق الشركاء الرسميين، نشكر الجمهور الكريم على محبته وحرصه الدائم على احترام إرث عبد الحليم حافظ الفني والإنساني.