حنان مطاوع في أحدث ظهور خلال إجازة عيد الأضحي بأمريكا

نشرت الفنانة حنان مطاوع، لجمهورها و متابعيها، أحدث ظهور لها في الولايات المتحدة الأمريكا، أثناء استمتاعها بعطلة عيد الأضحى المبارك.

وشاركت حنان مطاوع عدة صورة عبر حسابها الرسمي على «انستجرام»، ظهرت فيهم بإطلالة كاجوال ،جانب تمثال الحرية وعلقت :" ذات مرة في أمريكا".



فيلم هابي بيرث داي

وعبرت حنان مطاوع عن سعادتها بعرض فيلمها قائلة: " مبسوطة جدا بأن يكون أول عرض عالمي في Tribeca festival مهرجان happy birthday لفيلمي الجديد بالولايات المتحدة الأمريكية ، بمشاركة النجوم نيللي كريم ، شريف سلامة ، حنان يوسف ، الفيلم من تأليف محمد دياب و سارة جوهر و اخراج سارة جوهر و من انتاج أحمد دسوقي و احمد بدوي و احمد عباس ، سعيدة أيضاً بمشاركة النجم العالمي Jamie fox في الإنتاج و ان شاء الله ينال اعجابكم



الفيلم من تأليف محمد دياب وسارة جوهر وإخراج سارة جوهر في أولى أعمالهما المشتركة بعد نجاحهما في المسلسل العالمي MoonKnight.



يروي الفيلم قصة تجربة إنسانية عاشتها مخرجة العمل في طفولتها وتستعرض براءة الطفولة وسط تعقيدات المجتمع الحديث.