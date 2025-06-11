تعرف على موعد حفل مجد القاسم بمسرح ساقية الصاوي

يستعد الفنان مجد القاسم لإحياء أحدث حفلاته الغنائية على مسرح ساقية الصاوي فى الزمالك يوم الاثنين الموافق 30 يونيو الجاري ، ومن المقرّر أن يقدم باقة من أغانيه المتنوعة.

وفى وقت سابق، حلّ نجم التسعينيات الفنان مجد القاسم ضيفًا على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي يُعرض على قناة CBC، حيث استعرض آخر مشاريعه الفنية وتحدث عن مسيرته الغنائية المتنوعة وحرصه على تقديم أعمال فنية لكل المناسبات.

مجد القاسم يتحدث عن آخر أعماله الفنية

وأوضح القاسم خلال اللقاء أن آخر أعماله كانت أغنيتي "أهلا رمضان" و"تقبل الله"، مؤكدًا على اهتمامه الدائم بإصدار أغنيات تتناسب مع الأحداث والمناسبات المختلفة. وأضاف: "بحب أقدّم حاجة في كل مناسبة، زي عيد الأم مثلًا، كل سنة بعمل أغنية جديدة، وكمان قدمت أغانٍ للأطفال وأدعية دينية، علشان مافيش شكل غنائي أسيبه من غير ما أشارك فيه."

احدث اعمال مجد القاسم

وكانت آخر أعمال مجد هو ألبوم "بشواتى"، الذى تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، ويضم قرابة 10 أغانى.