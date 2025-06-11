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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اعتداء عسكري علي مستشفي ميداني أردني جنوب قطاع غزة

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

 
أكد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بأن أحد الممرضين العاملين في المستشفى الأردني الميداني جنوب قطاع غزة قد تعرض صباح اليوم الأربعاء اثناء تواجده داخل المستشفى لإصابة باليد والفخذ الأيسر بواسطة شظية سقطت في محيط المستشفى الميداني.

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام اردنية؛ فقد بين المصدر أنه جرى الكشف على الممرض من قبل الأطباء المختصين، حيث تبين حدوث جرح قطعي في اليد اليسرى والفخذ الأيمن وتم إدخاله لغرفة العمليات لإجراء الجراحة اللازمة.

وأبان المصدر أن حالته العامة متوسطة وسيتم إجلائه مساء اليوم إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية تمهيداً لاستكمال علاجه.

وكانت المملكة جهزت مستشفى أردنيا للتوليد والخداج في مدينة الحسين الطبية في قطاع غزة تحت مسمي المستشفى الميداني الأردني للتوليد والخداج – خان يونس والتي جاءت بتوجيهات ملكية وبإشراف مباشر من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وبالتعاون مع مؤسسة pious projects of America.

ويُعد هذا المستشفى الأول من نوعه في العالم كونه ميدانيا، حيث يتكون المستشفى من غرفة عمليات، أربع غرف ولادة للولادات اليسرى والعسرى، وخمسة أسرة إنعاش، وعشرين سرير ما بعد الولادة، وعشر حاضنات بقسم الخداج، وملحق بكل اللوازم من منام وإطعام ووحدات ومكملات أخرى، ووحدة طاقة شمسية تدعم المستشفى في الأوقات العادية وخلال انقطاع الكهرباء.

ويُعتبر هذا المستشفى مبادرة طبية أردنية اخرى لإسناد الأهل في قطاع غزة، والتي تأتي بعد أقل من شهر على انطلاق مبادرة “استعادة الأمل” لتركيب الأطراف الاصطناعية لمبتوري الأطراف في غزة، التي باشرت بها الخدمات الطبية الأردنية

الأردن مستشفي ميداني قطاع غزة مصدر عسكري الجيش الأردني

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