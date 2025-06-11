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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الموسيقي تربط العالم.. أمسية ثقافية بـ المتحف القومي للحضارة.. صور

أمسية موسيقية بـ المتحف القومي للحضارة
أمسية موسيقية بـ المتحف القومي للحضارة
محمد الاسكندرانى

نظم المتحف القومى للحضارة المصرية ،بالتعاون مع سفارة الصين بمصر ، أمسية موسيقية تحت عنوان ،الحوار والتواصل الموسيقي تربط العالم .


من جانبه قال الدكتور الطيب عباس ،الرئيس التنفيذي للمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط ،أننا نحتفل اليوم باليوم العالمي للحضارات ،بحفل موسيقي يجمع حضارتي مصر والصين الضاربتان في عمق التاريخ ،مشدد لايوجد أفضل الطرق للتعبير عن الترابط بين الشعوب هي الموسيقي .

الموسيقي تربط العالم


أكد الدكتور الطيب ،في كلمة له بـ الأمسية الموسيقية ، أن الموسيقي أهم نسيج للحضارة الإنسانية التي نعبر بها عن حالات الأمم وهو وسيلة مهمة للتواصل بين الشعوب ،وهى جزء هام للتراث الامادي الإنساني.


تابع قائلا : إننا في المتحف القومى للحضارة المصرية ، نحاول دائما أن خرج خارج أسواره لتقديم أنشطة ثقافية متنوعة مع العديد من الجهات الثقافية مثل الصين ،مؤمنين بـ أهمية التواصل بين البشر ثقافيا.
قال لياو ليتشيانج ،سفير الصين بالقاهرة ، إن الصين ومصر من البلدان الحضارية العريقة تدعوان إلى احترام تنوع حضارات العالم وإعلاء القيم المشتركة للبشرية جمعاء.
وأوضح سفير الصين خلال كلمه له بـ الأمسية الموسيقية ، أن أطلقت مبادرة الحضارة العالمية التي طرحها الرئيس شي جينبينغ نداء صادقا إلى العالم لتعزيز التواصل والاستفادة المتبادلة بين الحضارات ودفع تقدم الحضارة البشرية بشكل معمق، الأمر الذي لاقى تجاوبا إيجابيا من المجتمع الدولي.
أفاد سفير الصين بالقاهرة أن ، الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الحضارات تتكامل، وتتألف لتصنع الخير للبشرية، ولا تتصادم أو تتصارع لمزيد من الحروب والنزاعات ، لافتا أنه بفضل التخطيط والقيادة من قبل الرئيسين المصرى والصيني، يشكل البلدان عبر التعاون الثقافي والتبادل الإنساني المكثفين نموذجا يحتذى به للتواصل والاستفادة المتبادلة بين مختلف حضارات العالم، وتزداد الصداقة التاريخية بين الشعبين متانة مع مرور الزمن.
أشار إلى أن تعد الموسيقى فن يتجاوز اللغات، وهو حامل مهم لتعميق التبادل الثقافي والحوار بين الحضارات،لافتا نحتفل اليوم باليوم الدولي للحوار بين الحضارات بواسطة الحوار بين موسيقي البلدين، واثقين بأن فعالية اليوم ستدفع بقوة بالحضارتين الصينية والمصرية العريقتين لإطلاق حيوية جديدة باستمرار من خلال التواصل والتلاقح بينهما.

المتحف القومى للحضارة المتحف القومى للحضارة المصرية سفارة الصين الحوار والتواصل الموسيقي تربط العالم الموسيقي تربط العالم

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