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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يؤكد حرصه على المتابعة الميدانية لجميع الشركات والوحدات

المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي
المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي
كريم الخطيب

تواجد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي،  بشركة حلوان للصناعات الهندسية "مصنع 99 الحربي" في توقيت حضور العاملين؛ لمتابعة مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية.

واستهل الوزير "صلاح الدين" الجولة بالمرور على عدد من خطوط الإنتاج والورش بالشركة، حيث تفقد ورشة العدد والأسطمبات وقطع الغيار، كما قام بتفقد خطوط الإنتاج المختلفة بالشركة "مصنع 99 الحربي" التي تساهم في توفير احتياجات القوات المسلحة من مختلف منتجاتها  العسكرية من الذخائر الثقيلة.

تابع الوزير خلال الجولة، مدى تطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية وتوفير مدخلات الصناعة اللازمة لعمل الشركة خلال الفترة الزمنية المقبلة لتأمين استمرار الإنتاج.

ووجه وزير الدولة للإنتاج الحربي، بتطبيق المعايير والأكواد الخاصة بالحريق والتخزين والصيانة وإتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركة.

استمع الوزير خلال تفقده خطوط الإنتاج، إلى آراء ومطالب بعض العاملين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، ووجه بالعمل على تذليل كافة المصاعب التي تواجه العمالة في العملية الإنتاجية وتوفير الجو المناسب لدفع العمل لزيادة الإنتاج حتى تحقق الشركة مخططها خاصة مع قرب نهاية العام المالي الحالي.

تطبيق مبادئ الحوكمة والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرصه الشديد على المتابعة الميدانية لجميع شركات ووحدات الإنتاج الحربي بصفة دورية للاطمئنان على معدلات سير العملية الإنتاجية على أرض الواقع، والتأكد من تنفيذ التوجيهات الصادرة بشكل سليم، مشددا على تطبيق مبادئ الحوكمة والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

شركة حلوان للصناعات الهندسية

شركة حلوان للصناعات الهندسية، إلى جانب دورها في تلبية احتياجات القوات المسلحة، تقوم الشركة بالاستفادة من فائض طاقتها الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين مثل "طفايات الحريق ، أسطوانات البوتاجاز، ومنظماتها، أدوات المائدة والمطبخ المصنوعة من الاستانلس ستيل الخالي من الرصاص، البساتم و الشنابر"، بالاضافة إلى المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات  القومية و التنموية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة بالدولة ومنها مبادرة رفع كفاءة مراكز الألبان على مستوى الجمهورية بالتعاون مع وزارة الزراعة.

رافق الوزير، خلال الجولة التفقدية المفاجئة، المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

مصنع 99 الحربي حلوان للصناعات الهندسية المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي المشروعات

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