دعاء قبل النوم للرزق في الصباح.. احرص عليه يوميا بعد صلاة العشاء

دعاء قبل النوم للرزق في الصباح .. الدعاء هو صلة العبد بربه، وملاذه في لحظات الرجاء والضعف واليقين، وهو من أعظم أبواب الرزق والبركة في الحياة، ومن الأوقات المباركة التي يستحب فيها الدعاء هي اللحظات التي تسبق النوم، كأن تتوضا وتصلي ركعتين قيام لليل وتطلب فيها من الله ما تشاء وهذا التوقيت بالتحديد ، تكون النفس في حالة سكون وصفاء، والقلب أقرب للخشوع والاتصال بالله عز وجل، والدعاء قبل النوم بالرزق في الصباح يؤكد بأن الله هو الرزاق الكريم، الذي بيده مفاتيح الغنى والفضل.



دعاء قبل النوم للرزق في الصباح

ورد في دعاء قبل النوم للرزق في الصباح ، عدة أدعية ينبغي الحرص على ترديدها يوميا قبل النوم لجلب الرزق سريعا ، لعل به نلحق ما فاتنا من خيرات، لكن ينبغي عند ترديد دعاء قبل النوم للرزق في الصباح ، الدعاء به بثقة تامة بالله عز وجل، ومن أمثلة دعاء قبل النوم للرزق في الصباح ، ما يلي:

«اللهم سخر لي الأرزاق والفتوحات في كل وقت وساعة وهون علي كل صعب ويسر علي كل عسير» .

«اللهم وماضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولم يجري على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يارب العالمين » .

«اللهم سخر لى رزقى، واعصمنى من الحرص والتعب فى طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق.

اللهم يسر لى رزقا حلالا، وعجل لى به يا نعم المجيب» .

«اللهم لا تجعل بيني وبينك في رزقي أحدا سواك واجعلني أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لي غنى لا يطغى وصحة لا تلهي».

«اللهم ياباسط اليدين بلعطايا، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحدا، اجعل يدى عليا بالإعطاء ولا تجعل يدى سفلى بالاستعطاء إنك على كل شىء قدير» .

« قل هو الله أحد " بفضلها يارب لا تكلنى إلى أحد ولا تحوجنى إلى أحد،وأغننى يارب عن كل أحد، يا من إليه المستند، وعليه المعتمد، عاليا على العلا فوق العلا فرد صمد، منزه فى ملكه ليس له شريك ولا ولد ورزقه ميسر يجرى على طول المدد ، يا سيدى خذ بيدى من الضلال إلى الرشد ، ونجنى من كل ضيق ونكد يا إله الفضل بحق "الله الصمد * لم يلد ولم يولد * لم يكن له كفوا أحد».

«اللهم إن كان رزقي في السماء فأهبطه وإن كان في الأرض فأظهره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وبارك اللهم فيه» .

اللهم أقذف في قلبي رجائك وأقطعه عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك .

«اللهم عليك توكلت فارزقني واكفني وبك لذت فنجني مما يؤذيني أنت حسبي ونعم الوكيل اللهم أرضني بقضائك وقنعني بعطائك واجعلني من أوليائك » .

« اللهم ارزقني رزقا حلالا بلا كد واستجب دعائي بلا رد اللهم إني أعوذ بك من الفقر والدين وقهر الأعداء سبحان الله المفرج عن كل مكروب ومديون ومحزون» .

«اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير ولانصب إنك على كل شيء قدير».

«يا مقيل العثرات، ياقاضى الحاجات اقضى حاجتى، وفرج كربتى، وارزقنى من حيث لا أحتسب».

«اللهم إني أسألك من فجأة الخير وأعوذ بك من فجأة الشر اللهم صب لي الخير صبا صبا، اللهم وارزقني طيبا» .



اللهم ارزقني رزقا لا تجعل لأحد فيه منه ولا في الآخرة عليه تبعة برحمتك يا أرحم الراحمين.

الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه.

«ياكريم اللهم ياذا الرحمة الواسعة يا مطلعا على السرائر و الضمائر و الهواجس و الخواطر، لا يعزب عنك شيء أسئلك فيضة من فيضان فضلك، و قبضة من نور سلطانك، وأنسا وفرجا من بحر كرمك أنت بيدك الأمر كله و مقاليد كل شيء فهب لنا ما تقر به أعيننا و تغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، فببابك واقفون و لجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم».

«استغفر الله لي ولوالداي ولاارحامي ولكل من قال لا اله الا الله رزقه الله من حيث لا يحتسب» .

«اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، واخلف على كل غائبة لي بخير».

دعاء الرزق

اللهم أعطنا من الدنيا ما تقينا به فتنتها وتغنينا به عن أهلها ويكون بلاغا لنا إلى ما هو خير منها، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك أنت العلي العظيم.

اللهم املأ قلوبنا بحمدك، واكتب في قلوبنا لك ودا، وأمدنا من فضلك في الرزق مدا، ولا تسلط علينا من أهل السوء أحدا يا رب العالمين.

اللهم أعطنا خير ما تعطي السائلين، واجمع لنا صلاح الدنيا والدين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.

اللهم ارزقني رزقا لا تجعل لأحد فيه منة علي، ولا في الآخرة عليه تبعة، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، أسالك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني ما أهمني من أمر الدنيا والآخرة.

اللهم ارزقنا السعادة والستر والتوفيق والسداد في الأقوال والرشاد في الأفعال يا رب العالمين.

اللهم إنا عبادك قد ضاقت بنا الأسباب وأغلقت دوننا الأبواب، وزاد بنا الضيق، نسألك الفرج القريب، وأنت المرجو سبحانك لكشف هذا المصاب، يا من إذا دعي أجاب، يا كريم يا وهاب، اشرح صدورنا ووفقنا إلى رضاك يا رب العالمين.

دعاء الرزق والتوفيق

يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب يارب العالمين.

اللهم إني أعوذ بك من الفقر، وأعوذ بك من القلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم.

اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

اللهم ارزقني علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم.

اللهم وانت ربي ولك العلم ما في قلبي ارزقني نيتي من المال و البنون و تعزيز و توفيق و صراط المستقيم.

اللهم ارزقني رزق لم أتوقعه وخيرا لم افكر به واستجابة لدعاء اكرره دائما وهب لي ما أريد.

يا الله أرزقني المال الحلال الحمد لله على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. يا الله أرزقني والأرزاق الدائمة والسعادة في الدنيا والآخرة.

يا الله ارزقني راحة البال و الكثير من المال. يا الله ارزقني من واسع فضلك يا حي يا قيوم

دعاء الرزق مستجاب

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه.

اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

اللهم صل علي سيدنا محمد، وعلى آل محمد، ياذا الجلال والإكرام، ياقاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، ياحي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. يا الله، يارب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقا واسعا حلالا طيبا، برحمتك يا أرحم الراحمين.