كنت عارفة.. أول رد من ابنة أحمد الدجوي بعد براءته من سرقة أموال جدتها

علقت نوال الابنة الكبرى للراحل الدكتور أحمد الدجوي على براءة والدها من سرقة أموال جدته، مؤكدة أنها كانت على يقين ببراءته.

وقالت نوال أحمد الدجوي، في بوست عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “براءة أبويا مفاجئتنيش، أنا عارفة إن أبويا بريء من الأول.. أنا أعرفه كويس وأعرف تربيته وأخلاقه اللي زرعها فيا”.

وتابعت: “الدكتور أحمد الدجوي مكنش بس شاطر في شغله ولا صاحب أخلاق حميدة ده كان أب عظيم.. السؤال اللي المفروض الكل يسأله لنفسه دلوقتي: مين الشخص اللي وجه الاتهامات دي لأبويا؟.. الاتهامات اللي شوهت سمعته وضرته ضرر كبير نفسي ومعنوي”.

وواصلت تعليقها قائلة: “اللي حصل لأبويا كان ظلم كبير لأبويا ولينا، ومش هسكت ولن أرتاح أبدًا لحد ما نكتشف مين اللي عمل كده، ويأخد جزاءه، ويُحاسب على جريمته، لأن دي كانت السبب في موت أبويا معنويًا”.

واختتمت نوال حديثها برسالة مؤثرة لوالدها، وقالت: “الله يرحمك يا أحن أب في الدنيا، ربنا مش راضي على ظلمك وبيرجعلك حقك من اللي ظلموك”.

وشيع جثمان أحمد الدجوي، ظهر يوم الإثنين الماضي، وانطلقت مراسم تشييعه إلى مثواه الأخير، وسط حضور واسع من ذويه وأصدقائه وقيادات الجامعة.

وكانت نيابة أول أكتوبر، قد أصدرت قرارًا بأخذ عينات حشوية من الجثمان لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة، في إطار التحقيقات الجارية لتحديد السبب النهائي للوفاة، وذلك بعد العثور على الراحل مصابًا بطلق ناري داخل فيلته.