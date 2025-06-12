"السينما دايمًا بتجمعنا".. باسم سمرة يعلق على وجوده كعضو لجنة تحكيم في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي

بعد إعلان مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، عن مشاركته كعضو لجنة تحكيم في دورة المهرجان السادسة، عبر الفنان باسم سمرة عن سعادته بهذا القرار.

وكتب باسم سمرة عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “سعيد بوجودي في لجنة تحكيم مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي. السينما دايمًا بتجمعنا”.

وقد أعلن مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، مسبقا عن مشاركة الفنان باسم سمرة كعضو لجنة تحكيم للأفلام الروائية الطويلة فى الدورة السادسة من المهرجان والتى تقام من الفترة ١٣ حتى ٢٠ يونيو الجاري فى مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وكتبت الصفحة الرسمية للمهرجان عبر موقع فيسبوك، “يسعدنا ان نعلن عن مشاركة الممثل المصري القدير باسم سمرة كعضو فى لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة فى الدورة السادسة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي ”.



ويشارك فى الدورة السادسة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي ١٢ فيلما من دول مختلفة.



أحدث أعمال باسم سمرة

وكانت احدث اعمال باسم سمرة هى مشاركته فى فيلم ريستارت الذى طرح خلال الأيام الماضية.

فيلم ريستارت

جدير بالذكر أن "ريستارت" من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، وأحمد علي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.