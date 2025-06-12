استقرار أسعار العملات العربية في البنوك المصرية اليوم الخميس 12 يونيو 2025

شهدت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس 12يونيو 2025،وذلك في ظل توازن العرض والطلب بالسوق المحلية خاصة على العملات الخليجية .
أسعار الريال السعودي:
البنك الأهلي المصري:
بيع :13.214
شراء : 13.1411
أسعار الدرهم الإماراتي:
البنك الأهلي المصري: 13.49 جنيه للشراء – 13.53 جنيه للبيع
بنك مصر: 13.49 جنيه للشراء – 13.53 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي: 13.49 جنيه للشراء – 13.53 جنيه للبيع
بنك القاهرة: 13.45 جنيه للشراء – 13.55 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية: 13.47 جنيه للشراء – 13.54 جنيه للبيع
أسعار الدينار الكويتي:
البنك الأهلي المصري: 160.80 جنيه للشراء – 162.15 جنيه للبيع
بنك مصر: 160.80 جنيه للشراء – 162.10 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي: 161.00 جنيه للشراء – 162.10 جنيه للبيع
بنك القاهرة: 160.70 جنيه للشراء – 162.20 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية: 160.75 جنيه للشراء – 162.05 جنيه للبيع
أسعار الريال القطري:
البنك الأهلي المصري: 12.55 جنيه للشراء – 13.64جنيه للبيع
بنك مصر: 12.60 جنيه للشراء – 13.60 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي: 12.61 جنيه للشراء – 13.65 جنيه للبيع
وتشهد السوق المصرفية حالة من الاستقرار النسبي في تداول العملات العربية، مع توقعات بتحركات طفيفة وفقًا للطلبالموسمي والتغيرات العالميه ٠