القومي لعلوم البحار ينظم فاعلية خلال مؤتمر الأمم المتحدة بالمنطقة الزرقاء بفرنسا

صرح الدكتور عمرو زكريا حمودة نائب رئيس اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو ورئيس لجنة الخبراء للمخاطر البحرية وموجات التسونامي، بأنه بناء على توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور بشأن التعاون الدولي لنقل التكنولوجيا وتوجيهات رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد أ.د عبير أحمد منير طبقا لاستراتيجية الوزارة نظم المعهد القومى لعلوم البحار حدث جانبى بالمنطقة الزرقاء.

عرض النظم والبرامج الحديثه لحماية الثروات بالبيئه البحريه

وشارك المعهد القومي لعلوم البحار بحضور نائب رئيس المعهد د. سوزان الغرباوي، وتم عرض النظم والبرامج الحديثة لحماية الثروات بالبيئة البحرية إذ تعد الثروات البحريه أمن غذائي قومي للدول الساحلية مع وضع نظم اختيار وإنشاء المحميات البحرية باستخدام أحدث الأجهزة للمسح البحري لحماية النوع البيولوجي والثروات البحرية وتم اﻻتفاق على تبادل الخبرات من خلال ورش العمل المزمع إعدادها هذا العام.