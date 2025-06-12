منتصف النهار يناقش تطورات غزة والملف النووي الإيراني.. تفاصيل

ناقشت حلقة اليوم من برنامج «منتصف النهار»، الذي تقدمه الإعلامية نهى درويش على قناة القاهرة الإخبارية، أبرز القضايا الإقليمية والدولية، في مقدمتها تطورات الوضع الإنساني في قطاع غزة، والملف النووي الإيراني، والتصعيد العسكري في أوكرانيا.

سلط البرنامج الضوء على المجـ زرة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي قرب أحد مراكز توزيع المساعدات في منطقة نتساريم بقطاع غزة.

وفي السياق ذاته، تناولت الحلقة التحركات الدبلوماسية المصرية، حيث ناقش وزير الخارجية المصري مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة.

انتقل البرنامج إلى الملف النووي الإيراني، حيث استعرضت الحلقة بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اتهمت فيه إيران بانتهاك التزاماتها النووية، لا سيما بعد إعلان طهران افتتاح مركز جديد لتخصيب اليورانيوم، وهو ما زاد من حدة التوترات الإقليمية.

كما سلطت الحلقة الضوء على تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت القوات الروسية السيطرة على بلدتين جديدتين في منطقة دونيتسك، في حين دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات إضافية على موسكو.