خبير علاقات دولية: الأمم المتحدة تسعى لكسر الفيتو الأمريكي ووقف العدوان على غزة

أكد الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، أن جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة تمثل "محاولة حقيقية من المنظمة لممارسة دورها ومسئوليتها الدولية تجاه الشعب الفلسطيني جاء ذلك في الوقت الذي تدرك فيه الأمم المتحدة صعوبة تجاوز الفيتو الأمريكي الذي عطل قرارًا مشابهًا في مجلس الأمن قبل أيام.



وأضاف عاشور خلال مداخلة مع قناة "اكسترا لايف"، على أن الأمم المتحدة تسعى من خلال هذه الجلسة إلى "تكثيف الضغط الدولي"، خاصة في ظل تصاعد الحراك الشعبي الأوروبي الرافض للممارسات الإسرائيلية، والذي بدأ ينعكس على مواقف بعض الحكومات الغربية.



وأوضح عاشور أن الزخم الدولي الحالي، خصوصا من دول الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط، قد يشكل ضغطا متصاعدا على الولايات المتحدة ومع ذلك، استبعد أن يؤدي هذا الحراك إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي.



وتابع قائلا : أن تحرك مصر للملف دوليا يرتبط بتوظيف هذا الزخم العالمي عبر تحالفات إقليمية ودبلوماسية فعالة مشددا على أن المعركة الحقيقية الآن هي "معركة إرادات دولية بين ضغط شعبي واسع، وتعنت سياسي مدعوم أمريكيا".