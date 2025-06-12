مصطفى بكري: مصر ترحب بالدعم الشعبي والرسمي لحقوق الفلسطينيين

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الخارجية المصرية رحبت بالمواقف الرسمية والشعبية الداعمة لحقوق الفلسطينيين، وضد الانتهاكات التي تقام ضد الشعب الفلسطيني.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن قافلة الصمود ضمت مواطنين بسطاء، ورموزا سياسية لها كل تقدير واحترام، وهناك من أراد إفساد هذا الهدف النبيل، وتم الهجوم على الدولة المصرية.

خاضت نضالات عديدة

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن البعض معروف بعدائه للقضية الفلسطينية، وتواطؤه مع العدو الصهيوني، مؤكدا أن القافلة ضمن شبابا من دولة الجزائر التي خاضت نضالات عديدة، وأيضا ضمت من تونس العروبة التي دافعت عن الأمة العربية.، وأيضا من ليبيا.