سوسن بدر تتعاقد على بطولة فيلم "حين يكتب الحب"

تعاقدت الفنانة الكبيرة سوسن بدر رسميًا على بطولة فيلم سينمائي جديد يحمل عنوان "حين يكتب الحب".

ويأتي هذا التعاقد بعد فترة وجيزة من إعلان مشاركتها في فيلم "السلم والثعبان 2"، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وقد أعلن المنتج نايف عبد الله عن هذا التعاقد عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، حيث نشر خبرًا يؤكد انضمام "نجمة مصر" للفيلم.



وكتب نايف عبد الله في منشوره: "تم التعاقد مع النجمة سوسن بدر في فيلم حين يكتب الحب".

وأشار إلى فريق عمل الفيلم، حيث يتولى الإخراج نايف عبد الله أيضًا، بينما تقوم بتأليف الفيلم الكاتبة سجي الخليفات.





