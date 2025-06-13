هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: التلوث الإشعاعي بموقع نطنز النووي داخلي فقط

قالت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الجمعة، إنه لا يوجد ما يدعو للقلق؛ عقب تعرض موقع نطنز النووي لضربة جوية إسرائيلية، مؤكدة أنه لا يوجد تلوث إشعاعي خارج المبنى، بينما سُجِّلَ التلوث “داخل المبنى فقط”.

وأكدت الهيئة أنها ستنظف موقع نطنز من التلوث الإشعاعي؛ لتُقيم الأضرار لاحقا.

وتحركت إسرائيل بشكل مفاجئ موجهة ضربة جوية كبيرة لإيران، مستهدفة العديد من القيادات والأهداف العسكرية.

وحذَّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، من احتمالية توجيه إسرائيل ضربة لإيران.

كما حذر من العواقب التي قد تؤدي إلى اندلاع صراع بالمنطقة.

وجدد ترامب دعوته إلى الدولة الإيرانية، بالموافقة على الاتفاق النووي الحالي الذي طرحته واشنطن، قبل فوات كل شيء.