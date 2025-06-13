جامعة بهشتي الإيرانية تتحدى: القوة النووية ستظهر قريبا

أصدرت جامعة الشهيد بهشتي الإيرانية بيانا اليوم الجمعة عقب الضربة الإسرائيلية الجوية على طهران،والتي تسببت في مقتل العديد من علماء الطاقة النووية.

وتضمن البيان أن الإنتقام قادم بظهور القوة النووية الإيرانية قريبا،وتخصصت جامعة بهشتي بإجراء أبحاث حول تطورير الأسلحة النووية.

توتر الأوضاع العسكرية في الشرق الأوسط

وتوترت الأوضاع العسكرية في منطقة الشرق الأوسط عقب تعثر المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية برعاية ترامب،والذي قال الجمعة بإنه منع إسرائيل من توجيه ضربة عسكرية لإيران لمدة 60 يوما بينما لم يعقد الإيرانيين الاتفاق.

ورفضت الدولة الإيرانية الشروط الأمريكية في عملية التفاوض التي دعت لوقف تخصيب اليورانيوم،وتفكيك المفاعلات النووية الإيرانية بالكامل،وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان متمسك بالمفاوضات الدبلوماسية حتي جاءت الضربة الإسرائيلية التي غيرت الحسابات الإيرانية.

نتنياهو يستقل طائرة يوم القيامة في ترقب التعرض لضربة نووية

وألقى الرئيس الإيراني خطابا اليوم الجمعة للشعب الإيراني منددا بالعدوان الإسرائيلي على دولته الذي أدى لقتل الأبرياء من الأطفال والنساء خلال الهجوم مؤكدا بإن إيران تمتلك الحق الدولي الشرعي في الرد على العدوان الصهيوني والذي سيجعل إسرائيل تندم على أفعالها الحمقاء.

في ذات السياق استقل نتنياهو صباح الجمعة طائرة يوم القيامة الإسرائيلية المعروفة باسم"جناح صهيون" وتشبه الطائرة الإسرائيلية الطائرات الأمريكية والروسية التي يستقلها الرؤساء عند تعرض الدولة لهجوم نووي لاستمرار إدارة شئونها من الخارج وظلت طائرة نتنياهو تحلق بالقرب من السواحل الإسرائيلية دون الإعلان عن وجهتها.