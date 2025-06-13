مهرجان موازين يوضح موقفه من حفل العندليب بعد فيديو محمد شبانة

ردّت إدارة مهرجان “موازين – إيقاعات العالم” على الفيديو الذي نشره محمد شبانة، نجل شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، والذي وجّه فيه رسالة إلى الملك محمد السادس ملك المغرب ، يعترض خلالها على إقامة حفل “هولوجرام” للعندليب ضمن فعاليات الدورة العشرين للمهرجان.

كما أكدت إدارة المهرجان أن الحفل لا يتضمن استخدام صورة حقيقية أو مقاطع أرشيفية أصلية للفنان الراحل، بل يعتمد على تجسيد فني باستخدام شخص شبيه للعندليب وهو ما لا يستدعي قانونيًا موافقة الورثة.

مهرجان موازين

جدير بالذكر أن جمعية “مغرب الثقافات”، الجهة المنظمة للمهرجان، أوضحت في بيان رسمي سابق ، أن جميع الإجراءات القانونية المتعلقة باستخدام صورة وصوت الفنان الراحل قد تم احترامها بشكل كامل ومسبق، موضحة أن العرض المبرمج بتقنية الهولوغرام تم التحضير له وفقًا لأعلى معايير الالتزام القانوني، بعد الحصول على التراخيص الرسمية من المنتج محسن جابر، المالك الحصري لحقوق استغلال أعمال عبد الحليم حافظ.

وشددت الجمعية على أن احترام حقوق المبدعين يُعد من الثوابت الأساسية للمهرجان، وأن استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل تقنية الهولوغرام، يتم دائمًا في إطار قانوني وأخلاقي يحترم الرمزية الثقافية للأعمال الفنية، ويصون كرامة رموزها.

من جانبها، أوضحت الشركة المنفذة للحفل أيضا في بيان سابق أنها سبق وقدمت 25 عرضًا مماثلًا للعندليب، من بينها 4 عروض في مصر، حضر بعضها أفراد من أسرة عبد الحليم، مؤكدة أن جميع تلك العروض تمت بتصاريح وموافقات رسمية من المنتج محسن جابر، باعتباره الجهة الوحيدة المخولة بمنح حقوق استغلال التراث الفني للعندليب.