أستاذ علاقات دولية : إسرائيل استخدمت خدعة الرئيس الراحل السادات ضد إيران

قال رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية، إن المباحثات النووية التي جرت بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تخصيب اليورانيوم، كان المبدأ الأساسي بها مبدأ "المباحثات الصفرية".

وأضاف عاشور خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "والمقصود بالمباحثات الصفرية، أنها أصرت على شروط وتوجيهات لا تتطابق مع الطموحات الإيرانية بشكل تام، والأمر أعمق من ذلك بكثير".

وتابع: "إسرائيل استخدمت خدعة استراتيجية، كالتي استخدمها الرئيس الراحل محمد أنور السادات ضدهم في حرب أكتوبر، وشملت 3 محاور، أولها خدعة الأجازة والرحلة الوهمية والخلاف بين دونالد ترامب ونتنياهو".

وقال: "الصحف الإسرائيلية أعلنت أن نتنياهو يقوم بقضاء العطلة الصيفية الخاصة به في الجليل استعدادا لعقد قران نجله، كما أن وزير الشئون الاستراتيجية ورئيس الموساد أكدوا أنه سيقابل مبعوث الرئيس الأمريكي لشئون الشرق الأوسط، لاستكمال المفاوضات الأمريكية الإيرانية".

وأضاف: "أما الخلاف المعلن بين دونالد ترامب ونتنياهو، تم الترويج له بهدف تخدير القيادة الإيرانية، كما أن توقيت الهجوم كان ناجح للغاية".