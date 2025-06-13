الجبهة الوطنية: الضربات الإسرائيلية على إيران تهدد استقرار المنطقة

قال عمرو غلاب، عضو حزب الجبهة الوطنية، إن الضربات الإسرائيلية ضد إيران نذير شؤم على الشرق الأوسط بأكمله وتضرب استقرار المنطقة.

توسع رقعة الحرب

وأضاف غلاب، في تصريحات صحفية له، أن أحلام إسرائيل التوسعية تزداد يوما بعد يوم، ووحشيتها وعدوانها يجدان دعما أمريكيا وعالميا واسعا، ما يجعل آلتها العسكرية تتصرف بحمق وجنون، وتوسع رقعة الحرب في الشرق الأوسط.

ولفت غلاب إلى أن أبعاد الهجمة العسكرية ضد إيران ليست سياسية وأمنية فقط، بل اقتصادية أيضا، مشيرا إلى أن سوق النفط سيشهد اضطرابات كبرى وارتفاع أسعار كبير مما يؤثر بدوره على كل صناعات العالم وحركة التجارة الدولية، فضلا عن الخطر الذي يحدق بسلاسل الإمدادات العالمية، ووقف نمو الاقتصاد العالمي وتكبيده مزيد من الخسائر، مما ينذر بارتفاع كبير لكافة أسعار السلع والخامات عالميا وهو ما يؤدى لمزيد من ارتفاع أسعار التضخم والتأثير سلبا على النمو العالمي.

إحباط مخطط تهجير الفلسطينيين

وأكد القيادي في حزب الجبهة الوطنية، أن القيادة السياسية تدرك الخطة الإسرائيلية منذ سنوات وأحبطت العديد من خططها كان آخرها تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، هذا كله بالإضافة إلى قدرات الجيش المصري التى تطورت كثيرا خلال السنوات الماضية، والعقيدة العسكرية المصرية التي لا تتهاون في حماية الأمة ومقدراتها مهما كلفها الثمن.