صفارات الإنذار تدوي في أنحاء إسرائيل وسط وابل من الصواريخ الباليستية الإيرانية

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن أصوات انفجارات قوية تتردد في سماء المدينة، بالتزامن مع دوي متواصل لصافرات الإنذار في مختلف أنحاء إسرائيل، من الحدود الشمالية مرورًا بتل أبيب والقدس، وحتى مستوطنات شمال وجنوب الضفة الغربية.

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم على قناة القاهرة الإخبارية، أن المصادر الإسرائيلية تتحدث عن إطلاق نحو 100 صاروخ باليستي من الأراضي الإيرانية، مشيرة إلى أن معظم المناطق التي تشملها خريطة التحذيرات الصادرة عن تطبيقات الجبهة الداخلية الإسرائيلية تشهد الآن حالة استنفار قصوى.

وأكدت أبو شمسية أن الانفجارات المسموعة تعود في الغالب إلى عملية التصدي للصواريخ عبر المنظومات الدفاعية الإسرائيلية والأمريكية المنتشرة في الأجواء، وعلى رأسها: منظومة «السهم» الإسرائيلية المتخصصة في اعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، ومنظومة «ثاد» الأمريكية، التي تم نشرها بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي لمواجهة التهديدات الصاروخية المتطورة.

وأوضحت أن «الصواريخ الاعتراضية تنشط بكثافة حاليًا، مما يفسر الأصوات المتكررة للانفجارات في سماء المدينة والمناطق الوسطى».