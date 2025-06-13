قائد الحرس الثوري الإيراني: سنفتح أبواب الجحيم ردا على الجريمة الصهيونية

قال اللواء محمد باكبور قائد الحرس الثوري الإيراني الجديد اليوم الجمعة بإن الجريمة الإرهابية التي ارتكبها الكيان الصهيوني لن تمر دون رد،وسنفتح أبواب جهنم على الكيان القاتل للأطفال.

نتنياهو يستخدم الاغتيالات لتحقيق الانتصار

قامت إسرائيل بشن ضربة جوية عسكرية على إيران فجر الجمعة متسببة في اغتيال قائد الحرس الثوري السابق اللواء حسين سلامي،ورئيس الأركان الإيراني محمد باقري في انتهاك للقانون الدولي مع قتل بعض العلماء النوويين الإيرانيين كما تسببت الضربة الإسرائيلية بقتل أطفال ونساء إيرانيين،وتلجأ إسرائيل إلى سلاح اغتيال القيادات في دولة إيران كما أعلن نتنياهو بوقت سابق لوسائل الاعلام الإسرائيلية من أجل الانتصار بالحرب،وخلال الرد الإيراني استهدفت طهران مبنى وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي،وستعمل بالرد بالمثل خلال وتيرة الحرب المندلعة.

أكسيوس القوات الأمريكية تشارك في تشغيل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي

وبدأت إيران الرد على الهجوم الإسرائيلي،وسقطت عدة صواريخ وسط تل أبيب عجزت القبة الحديدية عن اعتراضها خلال موجات الرد الإيراني الذي أكد مسعود بزشكيان حوله بإنه سيجعل إسرائيل تشعر بالندم على فعلها الأحمق.

وقال موقع أكسيوس إن القوات الأمريكية تشارك في تشغيل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي بالوقت الراهن خلال إطلاق الصواريخ الإيرانية بينما أكد الرئيس الأمريكي ترامب بوقت سابق بإن واشنطن لن تشارك في هجوم ضد إيران

وأكد مسئولون لأيه بي سي نيوز الأمريكية أن واشنطن ستوفر الدعم اللوجستي والاستخباراتي لإسرائيل فقط.