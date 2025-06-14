مياه مبردة وكاميرات مراقبة ..تعليم القاهرة تستعد للثانوية العامة غدا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة لانطلاق إمتحانات الثانوية العامة ( دور أول ) والمقرر اقامتها غداً الأحد الموافق 15 يونيو الجارى.

وصرحت " سماح إبراهيم " مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، بأن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة (١١١٢٩٦) طالبا وطالبة موزعة على ( ٢٦٠) لجنة .

تعليمات ميدير التربية و التعليم

وأوضحت مدير المديرية ، أنه تم توفير كافة التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين وتوفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحانات وتأمين اللجان وأماكن اقامة رؤساء اللجان والمراقبين وخطوط السير من والى اللجان وتوفير كافة احتياجاتهم وكذلك الاطمئنان من آلية توزيع أوراق الأسئلة ووصولها للجان بالتنسيق مع كل الجهات المعينة .

استعدادات مديرية التربية و التعليم بالقاهرة



_ توفير المراوح بكافة اللجان والتأكد من عملها بكفاءة والتهوية

المناسبة لخلق مناخ ملائم للطلاب .

_ توافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على للتغلب على حرارة

الجو.

_ المرور الدورى لمديرى الإدارات التعليمية على اللجان للتأكد من

توفير كافة سبل الراحة بها .

_ التأكد من سلامة وسائل الإنارة وكفاءة الأثاث ومناسبته

للمرحلة العمرية .

_ تجهيز وتوفير الاستراحات موزعة على الإدارات التعليمية المختلفة لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل من خارج المحافظة .

_ تأمين اللجان الإمتحانية بالمدارس ، ومنع وجود أولياء الأمور بالقرب من اللجان حرصا على مصلحة أبناءنا الطلاب ، وتوفير كافة سبل الراحة والهدوء أثناء فترة الامتحان .

_ توفير زائرة صحية فى كل لجنة امتحانية حرصا على صحة وسلامة الطلاب .

_ إعلان كشوف المناداة وجداول الامتحانات فى أماكن ظاهرة بالمدارس .

_ منع دخول الطلاب إلى اللجان بأى أجهزة الكترونية (موبايل ، سماعات ، ساعات سمارت ) ، وكذلك الملاحظين والتصدى لمحاولات الغش بكل حزم .

_ التشديد على مراجعة كاميرات المراقبة داخل اللجان والتأكيد على صيانتها لرصد أى أعمال غش داخل اللجان ورصد أى مخالفات وذلك من خلال غرف العمليات لضمان انضباط سير الامتحانات .

_ التنسيق والتواصل اللحظى مع الغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتلقى أى بلاغات والتعاملمعها بشكل فورى .

_ الاستمرار لمراجعات الثانوية العامة كخدمة مميزة للطلاب أثناء فترة الامتحانات.