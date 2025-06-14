وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يُهدد بحرق العاصمة الإيرانية

هدد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم السبت في اجتماع مع رئيس الأركان الإسرائيلي يائير زامير بقيام إسرائيل بحرق العاصمة الإيرانية طهران بالكامل حالة استمرار الضربات الصاروخية الإيرانية على تل أبيب العاصمة الإسرائيلية حسب سي بي إس الأمريكية.

وتوتر الوضع العسكري بالمنطقة عقب إنتهاك إسرائيل للقانون الدولي وضرب أهداف عسكرية ومدنية واغتيال علماء نوويين وقيادات عسكرية واخطرت طهران مجلس الأمن الدولي بردها على العدوان الإسرائيلي.

وأطلقت بالأمس الجمعة 100 صاروخ على إسرائيل مستهدفة مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية ومبانى الاستخبارات وبعض القواعد العسكرية وتسببت الضربات الإيرانية الإنتقامية في إصابة العشرات بإسرائيل.

بينما شنت إسرائيل اليوم السبت ضربات جوية على منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية بغرب طهران مُعلنة إنها أحكمت السيطرة الجوية على الجزء الغربي من إيران.

وتستعد الدولة الإيرانية لإطلاق 2000 صاروخ بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية وأعلنت الدولة الباكستانية بالوقوف بجانب إيران وتوفير كل الدعم المطلوب لها لمواجهة إسرائيل التي تسعى لتدمير جميع الدول من حولها.