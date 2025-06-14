وزير الدفاع الأمريكي لإيران: باب التفاوض لايزال مفتوح

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث اليوم السبت بإن باب التفاوض لايزال مفتوح أمام إيران ويمكنها العودة إلى طاولة التفاوض في أي وقت حسب فوكس نيوز الأمريكية.

ستيف ويتكوف يتمسك بعقد لقاء مع عراقجي

ولا يزال المبعوث الأمريكي للسلام بالشرق الأوسط ستيف ويتكوف متمسكا بقنوات الاتصال مع المسؤولين الإيرانيين من أجل عقد الاجتماع المقرر من قبل مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

عراقجي التفاوض مع أمريكا غير مبرر عقب الهجوم الإسرائيلي

بينما قال بوقت سابق عراقجي من صباح اليوم بإن المفاوضات النووية مع أمريكا أصبحت غير مبررة عقب الهجوم الإسرائيلي على إيران وأيد البرلمان الإيراني قرار وزير الخارجية الإيراني عبر لجنة الخارجية الإيرانية بالبرلمان وقف التفاوض في الوقت الراهن مع أمريكا لإنها توفر الدعم اللوجستي والاستخباراتي لعدوها الإسرائيلي وستُعلق المفاوضات خلال استمرار تبادل الضربات بين الطرفين.