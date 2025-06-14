إصابة طالبة أثناء الامتحانات.. القصة الكاملة لسقوط سقف هندسة الإسكندرية

أصيبت طالبة أثناء إجراء امتحان الفرقة الثانية بقسم الهندسة الكهربية بجامعة الإسكندرية، حيث حدث تصدع وهبوط لطبقة التغطية والدهان لجزء من بلاطة السقف باحد قاعات مبنى كهرباء وتسبب فى إصابة إحدى الطالبات.



وتم استدعاء طبيب وطاقم التمريض بعيادة الكلية لاتخاذ اللازم وتم نقل الطالبة إلى مستشفى الطلبة الجامعى حيث تم عمل الفحوصات والإشاعات العادية والمقطعية اللازمة وتبين أنها خالية من أى كسور أو نزيف، ووجود جرح بفروة الرأس تطلب عمل غرز جراحية وتم وضعها تحت الملاحظة ومغادرتها للمستشفى بعد الاطمئنان على حالتها الصحية.



كما تم إخلاء القاعة ونقل لجنة الامتحان إلى مكان آخر كما قامت ادارة السلامة والصحة المهنية بمراجعة موقف باقى المبنى بالإضافة إلى تشكيل لجنة هندسية للوقوف على الأسباب و الطرق الفنية لمعالجتها