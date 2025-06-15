الإسكان: تطوير وصيانة الطرق وتنفيذ مستشفى جديد بمدينة العبور

قام المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بجولة تفقدية موسعة لمتابعة سير أعمال تطوير وصيانة الطرق، والمسطحات الخضراء، ورفع كفاءة المرافق والخدمات وتنفيذ مستشفى جديد بالمدينة، يرافقه المهندس علاء حماد، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الإدارات التنفيذية والشركات المنفذة للأعمال.

تفقد دار مصر

استهل المهندس أحمد رشاد جولته بتفقد مشروع الإسكان المتوسط "دار مصر" لمتابعة أعمال النظافة والتجميل، وصيانة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء داخل الكمبوند، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي للمشروع.

كما شملت الجولة متابعة الحالة العامة للطرق والمساحات الخضراء بالحي الترفيهي، والحي التاسع، والطريق الرئيسي للمدينة، حيث شدد رئيس الجهاز على أهمية تكثيف أعمال الصيانة والتطوير بكافة الأحياء حفاظًا على الطابع الحضاري لعروس المدن الجديدة.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الجهاز أعمال تطوير وصيانة الطرق والأرصفة ببعض الأحياء، حيث تابع تنفيذ الطبقة الأسفلتية بالكامل أمام البلوك رقم (17080) بالحي الثالث، ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة الطرق والأرصفة والممرات لقطع الأراضي السكنية (الإسكان العائلي) بالمناطق 1 و2 و5، بالإضافة إلى الحيين الثاني والثالث.

وتفقد المهندس أحمد رشاد، أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والأرصفة بالمنطقة الصناعية (أ) والامتدادين الشمالي والغربي للمدينة، حيث تابع أعمال تنفيذ الطبقة الأسفلتية بشارع آمون عند تقاطعه مع شارع 50 وشارع 200، بالإضافة إلى شارع 130، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة وسرعة الإنجاز مع مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وفي سياق متصل، أجرى رئيس الجهاز جولة ميدانية أخرى لمتابعة الأعمال الجارية بموقع إنشاء المستشفى الجديد بخط 10، بالتبة الفاصلة بين الحيين الثالث والثامن، بحضور المهندس علاء حماد ومسؤولي الإدارات التنفيذية.

شملت الجولة متابعة أعمال تنسيق الموقع العام، والإنشاءات الصناعية، وتركيب البلدورات والإنترلوك للأرصفة والمشايات، بالإضافة إلى تنفيذ طبقة الأساس للطرق والممرات المحيطة بالمستشفى. وشدد رئيس الجهاز على ضرورة الالتزام بالجودة والكفاءة، وتنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأكد المهندس أحمد رشاد، في ختام جولته أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الصحية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحسين جودة الحياة لسكان المدينة.