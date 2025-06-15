إسرائيل تسقط معظم المسيرات الإيرانية قبل وصولها للجولان .. تفاصيل

أفاد خليل هملو، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من دمشق، بسقوط ثلاث طائرات مسيرة إيرانية في ريف القنيطرة جنوبي سوريا، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي والمروحي الإسرائيلي على امتداد السياج الحدودي.

وأوضح هملو، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية، بمساندة الطيران الحربي، تصدت لعدد كبير من الطائرات المسيرة الإيرانية والصواريخ الباليستية، خصوصا في مناطق مثل الرفيد، صيدا، المعلقة، وسيدة، مشيرا إلى أن معظم الهجمات وقعت داخل الأراضي السورية، ما تسبب بأضرار مادية واسعة طالت ممتلكات المدنيين وحرائق في المحاصيل الزراعية.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية أسقطت معظم المسيرات قبل وصولها إلى الجولان المحتل، مشيرًا إلى أن عددا محدودا فقط تمكن من عبور الحدود.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن سكان مناطق ريف القنيطرة يعيشون حالة من التناقض، إذ رحب بعضهم باستهداف إسرائيل بالطائرات المسيرة الإيرانية باعتبارها "العدو المحتل"، لكن في الوقت نفسه لم ينسى هؤلاء أن القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها نفّذت عمليات قمع دامية ضدهم في عام 2013، راح ضحيتها أكثر من 100 شخص.