دفاع النواب: استمرار التصعيد الإسرائيلي ضد إيران يهدد المنطقة ويؤدى للفوضى

أعلن النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب تأييده التام والكامل للموقف المصرى الرافض للاعتداءات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على إيران، مشددًا على أن هذا التصعيد يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.



وقال " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم إن المواقف المصرية التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع المحافل الاقليمية والدولية كانت واضحة وحاسمة وتؤكد بكل وضوح رفض مصر القاطع لأي أعمال عدوانية تهدد استقرار المنطقة محذرًا من أن استمرار هذا النهج العدواني من قبل إسرائيل لأنه سيؤدي إلى انفجار إقليمي واسع، يدفع ثمنه الأبرياء ويمهد لمزيد من الصراعات والفوضى.

وأكد النائب خالد طنطاوى أن الموقف الدولي المتخاذل تجاه مثل هذه الانتهاكات يعكس ازدواجية صارخة في المعايير ويُضعف الثقة في النظام الدولي القائم مطالبًا المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته شركة التحرك الفوري للوقف الفورى لجميع أنواع التصعيد وردع سياسات الاحتلال والتوسع خاصة أن السكوت عن هذه الممارسات العسكرية غير المبررة لا يهدد فقط أمن الشرق الأوسط، بل يقوّض فرص السلام ويؤدي إلى زعزعة الأمن والسلم الدوليين .

وقال النائب خالد طنطاوى : إن جميع المصريين وبمختلف انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية يثقون ثقة تامة ومطلقة فى سياسات الرئيس السيسى الداخلية والخارجية ودائماً يفضون الرئيس السيسى لاتخاذ ما يراه من اجراءات وتدابير لحماية الأمن القومى المصرى والحفاظ على حدود الوطن موجهاً تحية تقدير واحترام للمصريين على وحدتهم وتماسكهم ووقوفهم صفاً واحداً خلف القيادة السياسية الحكيمة وجميع مؤسسات الدولة المصرية.