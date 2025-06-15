متخصص بالشأن الإيراني: اسرائيل نفذت ضربة استباقية لإيران لهذا الهدف

كشف اللواء أيمن عبد المحسن المتخصص في الشأن العسكري، تفاصيل جديدة بشأن التصعيد العسكري الأخير في المنطقة.

أضاف اللواء أيمن عبد المحسن المتخصص في الشأن العسكري، في حوار مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن الفترة الحالية في غاية الحساسية ويحدث ما حذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 7 أكتوبر لعام 2023.

وتابع اللواء أيمن عبد المحسن المتخصص في الشأن العسكري، أن إسرائيل تنتهج سياسية تنزع الأمن والاستقرار في المنطقة منذ أحداث 7 أكتوبر، متابعا أن اسرائيل نفذت ضربة استباقية لإيران بهدف اضعافها وتدمير قدراتها.

أشار اللواء أيمن عبد المحسن المتخصص في الشأن العسكري، إلى أن إيران حضرت للعملية بشكل جيد ونفذ عملية خداع قبل تنفيذ ضربتها على إيران.