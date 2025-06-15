تضرر مبنيين بحيفا وإصابة 4 أشخاص خلال الرد الإيراني

شنت إسرائيل غارات جوية واسعة ضد الدولة الإيرانية صباح الأحد وتفاخر نتنياهو بوصول الطيران الإسرائيلي لأبعد نقطة في إيران بتحليق الطيران الإسرائيلي لمسافة 1300 كيلومتر داخل طهران مستهدفة مطار مشهد الدولي مدمرة طائرة إيرانية للتزويد بالوقود وتابعت إسرائيل.

بتوجيه ضربات عسكرية على شرق وغرب وإيران،وتصديت الدفاعات الجوية الإيرانية للهجمات الإسرائيلية لترد إيران بشكل سريع بمساء الأحد مستهدفة مبنيين لشركات إسرائيلية عسكرية حسب وسائل الإيرانية.

بينما قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية بإنه تضرر مبنيين في حيفا وأصيب 4 أشخاص نتيجة للهجمات الصاروخية الإيرانية.

وحذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إسرائيل من العواقب الوخيمة من استمرار أعمالها العدائية ضد طهران.