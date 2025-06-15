عماد الدين حسين يحذر من تداعيات أي مواجهة عسكرية موسعة بين إسرائيل وإيران

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، وعضو مجلس الشيوخ، أن نتنياهو يتّبع تكتيكًا متدرجًا في المواجهة، يبدأ بأهداف صغيرة ثم يوسعها تدريجيًا، كما فعل سابقًا في سوريا، والآن في إيران بعدما استهدف قيادات عسكرية وعلماء إيرانيين، ولا يستبعد أن تكون القيادة الإيرانية العليا، بما في ذلك المرشد الأعلى، هدفًا محتملاً له.

وقال عماد الدين حسين، خلال لقاء له لبرنامج بالورقة والقلم، عبر فضائية تن، أن استمرار الحرب سيؤثر سلبًا على قطاع الزراعة، بسبب توقف مصانع الأسمدة وارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة في ظل اعتماد بعض الدول على تصدير الأسمدة ووجود فائض منها.

وتابع الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن سقوط إيران بيد إسرائيل سيشكّل خللًا كبيرًا للأمن القومي المصري والعربي.

وحذر من التداعيات الخطيرة لأي مواجهة عسكرية واسعة النطاق بين إسرائيل وإيران، مشيرًا إلى أن تنياهو يسعى إلى تحقيق ما لم ينجح فيه أحد من قبل، سواء عبر القضاء على البرنامج النووي الإيراني أو إسقاط النظام في طهران

