حسين هريدي: الموساد لا يعمل وحده داخل إيران.. والإيرانيون يلقنون إسرائيل درسًا في الردع

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن جهاز الموساد الإسرائيلي لا ينشط داخل إيران بمفرده، بل يحظى بدعم من أجهزة استخباراتية أخرى تعمل في الظل ولا يتم الإعلان عنها.

وأوضح هريدي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو تسبب في تدمير المنظومة الأمنية داخل إسرائيل، نتيجة سياساته التصعيدية.

وأشار إلى أن إسرائيل ليست وحدها في مواجهة إيران عسكريًا، لافتًا إلى أن الأسطول السادس الأمريكي دفع بقطع بحرية لحمايتها، إلى جانب الدعم العسكري المباشر الذي تتلقاه من الغرب.

وأضاف هريدي أن هناك خلافات تاريخية بين مصر والثورة الإسلامية، لكنه شدد على أن مصير المنطقة يجب أن يقرره أبناؤها، لا القوى الخارجية.

وأكد أن الإيرانيين أوصلوا رسالة واضحة للإسرائيليين: "إذا أردتم السلام؛ فليكن بشروط عادلة، أما القوة فسنرد عليها بالقوة".