لميس الحديدي: قانون الإيجار سيصدر قبل نهاية دور الانعقاد

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن مشروع قانون الإيجار القديم سيصدر قبل نهاية دور الانعقاد الجاري بحد أقصى حتى 15 من يوليو القادم.



وأضافت، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: “بقول للناس المنتظرة مشروع القانون أن هذا القانون سيصدر قولاً واحداً لأن البرلمان ملتزم بإصدار القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي”.

الأبعاد الاجتماعية



وكشفت الحديدي وفقاً لما قالت إنها مصادر حكومية وبرلمانية، أن الحكومة سوف تتقدم بتعديلات على مشروع القانون الذي تقدمت به نهاية إبريل الماضي في بعض المواد التي شهدت تحفظات واسعة، خاصة المادة التي تتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات، فضلاً عن التحفظات بشأن الحدود الدنيا للإيجارات.

وأضافت:"التعديلات أيضاً ستتعامل مع الشقق المغلقة بشكل منفصل، وأتوقع يتم استلامها فوراً، وهو توقع وليس معلومة، بالإضافة لمراعاة الأبعاد الاجتماعية".



ووجهت الحديدي رسالة لكل المنتظرين لمشروع القانونقائلة:" للملاك بقولهم يحسب لهذه الحكومة والبرلمان التصدري لهذا القانون والذي لم يستطع أحد من السابقين التصدي له لاكثر من 60 سنة ويحسب لهم الجرأة في التعامل مع هذا المشروع بقانون".