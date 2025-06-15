أمير هشام: غضب في الزمالك من محمد شريف

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك حالة غضب من محمد شريف داخل نادي الزمالك في ظل عدم حسم موقفه، وتأخر حسم اللاعب للموقف النهائي خصوصا بعد ختام مسيرته مع نادي الخليج السعودي.

وقال عبر برنامج بلس 90 على شاشة قناة النهار الفضائية: محمد شريف لازال ينتظر مسئولي النادي الأهلي، وقد يكون هناك رغبة كبيرة في التعاقد معه.

وأضاف: الزمالك قام برفع عرضه المالي أكثر من مرة لمحمد شريف مؤخرا، من أجل الحصول على توقيعه الرسمي.

وأكمل: هناك حالة غضب داخل الزمالك من تأخر اللاعب في حسم موقفه بعد نهاية مسيرته مع الخليج السعودي.