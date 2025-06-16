رئيس حقوق الإنسان بالنواب: إغلاق مضيق هرمز ينذر بأزمة وقود عالمية

وجه النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، سؤالاً عاجلاً لوزير المالية ووزيرة التخطيط خلال مناقشة موازنة الدولة بمجلس النواب اليوم، حذر فيه من تداعيات التهديدات الإسرائيلية والإيرانية على إمدادات النفط العالمية.

جاء التحذير – في الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي – وسط تصاعد التوترات الإقليمية، حيث أشار رضوان إلى أن 50% من تجارة النفط العالمية تمر عبر مضيق هرمز المهدد بالإغلاق.

- أسعار النفط قد تقفز من 60 دولاراً للبرميل إلى 150 دولاراً".

- بنوك أجنبية حذرت من سيناريوهات ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية.

وطلب النائب من الحكومة الإفصاح عن:

1. خطط الطوارئ لمواجهة نقص الإمدادات.

2. آليات توفير العملة الصعبة حال ارتفاع فاتورة الوقود والاستيراد.

3. السياسات البديلة لتأمين احتياجات مصر من الطاقة.

وأكد أن "هذه التهديدات المباشرة تتطلب استعداداً سريعاً"، خاصة مع مناقشة موازنة 2025/2026 التي يفترض أن تتضمن حلولاً استباقية للأزمات المتوقعة.