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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقابة الغزل والنسيج تعلن عن فرص عمل براتب 7 آلاف جنيه

أرشيفية
أرشيفية
الديب أبوعلي

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وكبس القطن، برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، عن حاجتها لتعيين بعض العمالة من الذكور والإناث للعمل بدار الضيافة التابعة لها بوظيفة نظافة غرف (housekeeping).

وأوضحت نقابة الغزل والنسيج، بأن شروط التقديم لتلك الـ وظائف، هي:

  • الحاصلين على مؤهلات متوسطة، ويفضل خريجي سياحة وفنادق.
  • السن لا يتجاوز 40 عاما.
  • بالنسبة للذكور: تأدية الخدمة العسكرية أو أعفي منها نهائيا.
  • أن يكون محل الإقامة بالأماكن القريبة لمقر النقابة بالمظلات.

أما عن مزايا الوظائف، فهي،:

  • التعيين لمدة 3 أشهر تحت الاختبار، ويقدم تقرير كفاية عنهم تمهيدا لعملية التثبيت.
  • يتم التأمين عليهم طرف الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وكذلك الهيئة العامة للتأمين الصحي طبقا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل.
  • مرتب شهري (7000) جنيها شامل كافة عناصر الأجر الأساسي والحوافز والبدلات والمنح.
  • نظام العمل: وردية واحده من ( 8 صباحا - 4 مساءا )

وأشارت الغزل والنسيج إلى أنه يمكن التواصل عبر الواتس آب رقم: 01002158450، علما بأن مدة الإعلان عن تلك الوظائف وتلقي طلبات الراغبين في العمل، هو 72 ساعة فقط.

شغل وظائف جديدة نقابة الغزل والنسيج النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج الهيئة العامة للتأمين الصحي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

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