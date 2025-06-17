رئيس وزراء صربيا يعرب عن إعجابه الشديد بتطور الاقتصاد المصري

قال ﭼورو ماتسوت رئيس وزراء صربيا، إن العلاقات المصرية الصربية جيدة جدا منذ أكثر من ٧٠ عام ، منذ أن قامت حركة عدم الانحياز بين الرئيس تيتو والرئيس جمال عبد الناصر .

وأضاف ﭼورو ماتسوت ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء مصر أن صربيا تتطلع الي مزيد من التبادل التجاري بين مصر وصربيا خلال الفترة المقبلة في جميع المجالات .

وأضاف أن المباحثات بين البلدين المباحثات تقوم بتوطيد التعاون بين البلدين لانه بطبيعة الحال دولة مع تاريخ مثمر مثل مصر تمثل نقطه مهمه في كل العالم ورؤيه مختلفة من الناحية السياسية تكون محل تغيير.

وقال رئيس وزراء صربيا، إنه معجب بالتطور المصري في جميع المجالات خاصة في المجال الاقتصادي الذي تطور إلى حد كبير.