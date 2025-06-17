عقبال مليون نجاح.. هدى المفتي تهنئ كوثر يونس بعيد ميلادها

هنأت الفنانة هدى المفتي، المخرجة كوثر يونس بعيد ميلادها ونشرت صورة على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: “كل سنة وانتي طيبة، وعقبال مليون نجاح ومليون سنة”.

وقد أكدت المخرجة كوثر يونس، مسبقا أن مسلسل 80 باكو جاءها في البداية في 3 ورقات، وظلت تقنع هدي المفتي بصبغ شعرها باللون الاصفر علي مدار شهر ، حيث كان لابد وان تظهر بشكل مختلف عن أعمالها السابقة، وذلك على هامش مشاركتها في ندوة دور المرأه في السينما ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية .

وقالت كوثر يونس:

فريق عمل مسلسل 80 باكو:



مسلسل 80 باكو لـ هدى المفتي، ويشارك في بطولته: رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، محمود يسري، دنيا سامي، خالد مختار من إخراج كوثر يونس، مخرجة فيلم "مقسوم"، وتأليف غادة عبد العال مؤلفة "البحث عن علا" الذي عُرض مؤخراً وتصدر قوائم الأعلى مشاهدة في عدد من الدول العربية



قصة مسلسل 80 باكو :



وتدور أحداث مسلسل 80 باكو في اطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية بوسي التي تعمل في محل كوافير شهير تملكه لولا التي تقوم بشخصيتها الفنانة انتصار ، حيث تضطر الي جمع مبلغ 80 الف جنيه، لتتمكن من الزواج من خطيبها والخروج من منزل عمها ، ما يخلق العديد من المواقف الكوميدية.