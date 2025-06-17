الملك الأردني: لا أحد يعلم أين ستنتهي حدود ساحة المعركة الإسرائيلية الإيرانية

حذر الملك الأردني عبد الله الثاني اليوم الثلاثاء أمام البرلمان الأوروبي من خطورة استمرار الحرب الإسرائيلية ضد إيران قائلا بإنه لا أحد يعلم أين ستنتهي حدود ساحة المعركة الإسرائيلية الإيرانية.

مضيفا بإن تلك الحرب تهدد كل الناس مع احتمالية توسعها بالمنطقة،وأشار الملك الأردني إلى تحقيق الحل بالشرق بواسطة احتواء الصراع عبر وقف الجرائم الإسرائيلية في الدولة الفلسطينية.

وتنفيذحل الدولتين لمنع إندلاع أي صراع مستقبلي مُشيرا بإن العالم الأن يُختبر في إنسانيته حول السماح بارتكاب الجرائم الإسرائيلية.

وتوترت الأوضاع في الشرق الأوسط بالوقت الحالي بسبب اتخاذ نتنياهو قرارا منفردا بشن حرب مفاجئة ضد الدولة الإيرانية خلال إجراء المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران.

بينما دعت مجموعة دول السبع الكبار بالأمس إلى احتواء الصراع بين الطرفين واللجوء للدبلوماسية لحل الأزمة الحالية.