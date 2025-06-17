يا حمزة الروح.. سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلاد ابنها

هنأت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، ابنها بعيد ميلاده ونشرت أجواء الاحتفالات عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعقلت قائلة: "لما الخالق بيخلق روح جوا روح، شو في أعظم وشو في أغلى وأحلى ياحمزة الروح".

محاولات اختراق

ويذكر أن تعرّضت صفحات سلاف فواخرجي على السوشيال ميديا، لمحاولات اختراق، وأعلنت عن ذلك من خلال حسابها بموقع إكس وقالت: "محاولات التهكير على كل صفحاتي في السوشيال ميديا والايميلات ورقم الهاتف على قدم وساق .. ولم تتوقف ، وكأنها من سُبل الاستقواء والانتصار !، ولا أعرف على مَن ولماذا وعلى ماذا ؟! .. وفي كل مرة أعيد وأكرّر ، هناك الكثير في حياتنا وأوطاننا أهم مني بكثير ، ومن نشر رقم هاتفي ومن تهكير حساباتي .. اليوم العديد من المنشوارت لدي حُذفت .. بما فيها الفنية والاجتماعية … لحد الآن … ولا أعلم السبب .. وشكرًا».