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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تُشكل فريق عمل خاص لمساعدة مواطنيها بالشرق الأوسط

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
محمد عبد المعز

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء تشكيل فريق عمل خاص من أجل توفير المساعدة لمواطنيها بالشرق الأوسط على غرار تصاعد التوتر العسكري الإيراني الإسرائيلي بالمنطقة.

وكانت أعلنت السُلطة البريطانية بالأمس الاثنين تنويه لمواطنيها المتواجدين بإسرائيل بتسجيل بياناتهم للسفارة البريطانية مع الاستعداد البريطاني لتلبية أي مساعدة أو طلب من مواطنيها حاملي الجنسية البريطانية والإسرائيلية.

وجاء التحرك البريطاني في ظل قيام نتنياهو بإخلاء المطارات الإسرائيلية من أسطول الطائرات،وإرسالها إلى قبرص واليونان وكذلك السفن لمنع الشعب الإسرائيلي من السفر،وترددت الأنباء بالأمس عن سفر بعض الإسرائيليين بواسطة اليوخوت الخاصة إلى قبرص وسط التصعيد العسكري الإسرائيلي الإيراني. 

ونشر الجيش الإيراني،والحرس الثوري تحذيرات متتالية للشعب الإسرائيلي بمغادرة تل أبيب،وطالبت إيران المدنيين في إسرائيل بعدم السماح لمجرم الحرب نتنياهو باستخدامهم كدروع بشرية. 

الخارجية الأمريكية المساعدة لمواطنيها الشرق الأوسط نتنياهو

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