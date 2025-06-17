سفيرة مصر في لوساكا تلتقي وزير الثروة الحيوانية والسمكية الزامبي

التقت السفيرة ميادة عصام عبد الرحمن، سفيرة مصر لدى زامبيا، بالسيد بيتر كابالا Peter Kapala، وزير الثروة السمكية والحيوانية الزامبي، حيثُ تناول اللقاء مُستجدات مُتابعة نتائج زيارة الرئيس الزامبي إلى مصر خلال الفترة من 23-25 فبراير 2025.



وأكدت السفيرة ميادة عصام - خلال اللقاء - على توجيهات القيادة السياسية بتطوير مسارات التعاون الثنائي مع زامبيا؛ انطلاقاً من نتائج الزيارة الرئاسية الزامبية، موضحة أن قطاع الثروة السمكية والحيوانية يأتي ضمن أولويات التعاون التي تم بحثها خلال الزيارة الرئاسية، والتي شهدت التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال تنمية الاستزراع السمكي والمصائد السمكية بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الثروة السمكية والحيوانية الزامبية.



من جانبه، أعرب وزير الثروة السمكية والحيوانية الزامبي، عن حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مجال تصنيع اللقاحات والأمصال البيطرية، وذلك في ضوء الخبرات المصرية المتراكمة والمميزة في هذا المجال، كما شدد على أولوية تعظيم الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال المزارع السمكية وعلم الوراثة؛ تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة الرئاسية.