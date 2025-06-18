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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر| اعرف الشروط والتفاصيل

مدير التجنيد
مدير التجنيد
محمد إبراهيم

صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2025.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة والذى أشار فيه إلى كافة التفاصيل والتوقيتات الخاصة بالدفعة الجديدة المنتظر انضمامها لتأدية الخدمة العسكرية بصفوف القوات المسلحة والمقرر استقبالهم اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 25 / 06 / 2025 ، وذلك وفقاً للشروط الآتية:-  

أولاً: المؤهلات العليا

مواليد الفترة من 1 / 1 حتى 30 / 4 أشهر "يناير / فبراير / مارس / أبريل" من جميع السنوات حتى عام 2005 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2025 حتى أخر يوليو 2025.

خريجو كليات "الطب البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض / الصيدلة / تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية / العلوم الطبية المساعدة" الذين أنهوا فترة الإمتياز / التدريب ، وذلك خلال الفترة من أول فبراير 2025 حتى أخر يوليو 2025 ، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة.

على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 02 / 08 / 2025 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتباراً من 10 / 08 حتى 03 / 09 / 2025.

ثانيا: المؤهلات فوق المتوسطة

مواليد الفترة من 1 / 1 حتى 30 / 4 أشهر "يناير / فبراير / مارس / أبريل" من جميع السنوات حتى عام 2005 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2025 حتى آخر يوليو 2025 ، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة.

على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 27 / 07 / 2025 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتباراً من 05 / 08 وحتى 09 /08 / 2025 .

ثالثا: المؤهلات المتوسطة

مواليد أشهر "نوفمبر / ديسمبر" عام 2005 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى حتى العام الدراسى 2023 / 2024 ، وكذا مواليد أشهر "نوفمبر / ديسمبر" من مواليد جميع السنوات السابقة حتى عام 2004 وما قبلها خريجو العام الدراسى 2023 / 2024، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة.

على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 25 /06 / 2025 ، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتباراً من 08 / 07 وحتى 26 /07 / 2025 .

رابعاً: غير ذوى المؤهلات “العاديين”

مواليد أشهر "نوفمبر / ديسمبر" من عام 2005 والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة.
على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من يوم 15 / 07 / 2025، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 27 / 07 وحتى 04 /08 / 2025.

المستندات المطلوبة :

- بطاقة الرقم القومى
- بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية 6 جند
- أصل شهادة الميلاد
- صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب
- فصيلة الدم
- أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الإمتياز / التدريب لخريجى كليات "الطب البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض/ الصيدلة / تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية / العلوم الطبية المساعدة"
- وثيقة الزواج للمتزوجين
- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها
- خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه
- قرار التعيين "المعيدين / الأطباء المقيمين".

إرشادات هامة لشبان التجنيد :

من له الحق فى الإعفاء أو التأجيل أو الإستثناء عليه أن يتقدم بالمستندات التى تؤيد أحقيته فى ذلك. 
- يعتد بتاريخ اعتماد النتيجة من الوزير المختص للحاصلين على مؤهلهم الدراسى من الجامعات والمعاهد الخاصة
- ضرورة معادلة الشهادات من المجلس الأعلى للجامعات للحاصلين على مؤهلهم من خارج البلاد وغير ذلك سيتم معاملتهم طبقاً لآخر مؤهل دراسى معتمد
- ضرورة أن يتقدم المتزوجون من أجنبيات بالمستندات المؤيدة لذلك لمعاملتهم بما يستحقون قانوناً.

- عدم التعديل بالبيانات المسجلة بشهادات المؤهل حيث إنه يتم الاستعلام عن كافة شهادات المؤهل "متوسطة / فوق متوسطة / عليا" التى يتقدم بها الشبان بالتنسيق مع كل من وزارتى "التعليم العالى / التربية والتعليم".
– قيام الجامعات بضرورة إصدار القرار الوزارى بتعيين الشبان "المعيدين - الأطباء المقيمين" فى الأول من شهر "إبريل / أكتوبر" من كل عام قبل التصديق على قبول دفعتى الضباط الإحتياط حتى يتم استبعادهم من الترشيح كضباط احتياط .
- ضرورة أن يقوم غير ذوى المؤهلات "العادة" أصحاب المهن والحرف والسائقون بالإعلان عن أنفسهم حتى يستفيدوا بتخفيض مدة الخدمة العسكرية 6 أشهر  طبقاً للقانون.

ولتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التى تهم الشباب والمواطنين سواء المقيمين بالداخل أو مع ذويهم بالخارج يرجى زيارة العنوان التالى  

 وكذلك البريد الإلكترونى لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الإستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالى .

بالإضافة إلى خدمة الإستعلام الصوتى لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة على الأرقام الآتية 26351195 / 02 - 26339581 / 02، وفى إطار التيسير على المواطنين وحرصاً من إدارة التجنيد والتعبئة على تقديم خدمة مميزة تم استحداث خدمة الرقم المختصر للمركز الإلكترونى وهو 15499.

القوات المسلحة إدارة التجنيد والتعبئة المجندين

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