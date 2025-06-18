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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

جامعة الأزهر ضمن أفضل 300 جامعة على مستوى العالم وفقًا لتصنيف "US NEWS "

جامعة الأزهر ضمن أفضل 300 جامعة
جامعة الأزهر ضمن أفضل 300 جامعة
عبد الرحمن محمد

 تقدمت جامعة الأزهر في تصنيف US News  الأمريكي للعام 2025م (46) مركزًا عن العام الماضي؛ صرح بذلك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

يأتي ذلك ضمن  خطوات عملية تعكس وتؤكد على تقدم وريادة مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، على مستوى العالم في مختلف التصنيفات الدولية؛

وأوضح صديق أن جامعة الأزهر  كان ترتيبها العام الماضي رقم: (373) وتقدمت في تصنيف هذا العام لتصبح رقم: (281) على مستوى العالم، وتكون بهذا الترتيب الجديد ضمن أفضل (300) جامعة على مستوى العالم.

ووجه صديق الشكر والتقدير  لفريق العمل بمركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي بالجامعة؛ لجهودهم المخلصة في سبيل رفع مستوى تصنيف الجامعة في مختلف التصنيفات الدولية المختلفة.

وأعلن صديق أن تصنيف US NEWS لهذا العام تضمن (2551) جامعة على مستوى العالم، وأن ترتيب جامعة الأزهر تقدم في تصنيف هذا العام محليًّا وأفريقيًّا عن العام الماضي، فقد كانت الجامعة العام الماضي في المركز (السادس) أفريقيًّا فأصبحت (الرابع) إفريقيا، و(الثاني) محليًّا في تصنيف US NEWS لهذا العام.

جامعة الأزهر تصنيف US News أحمد الطيب شيخ الأزهر

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