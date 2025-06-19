أسعار العملات العربية اليوم الخميس 19-6-2025

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار شراء وبيع العملات العربية بختام تعاملات اليوم، الخميس 19 يونيو 2025، وفقا لآخر التحديثات موقع البنك الأهلي.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم، الخميس

بلغ سعر الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 163.17جنيه.

سعر البيع: 164.33 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 13.41جنيه.

سعر البيع: 13.49 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 13.73جنيه.

سعر البيع: 13.77جنيه.

سعر الدينار البحريني اليوم

أسعار العملات الأجنبية رسميا في مصر اليوم الخميس السعودية تحتل المرتبة الـ17 عالمياً في تقرير التنافسية العالمي لعام 2025

بلغ سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء:132.57 جنيه.

سعر البيع :134.21 جنيه.

سعر الريال القطري اليوم

سجل سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 12.81 جنيه.

سعر البيع: 13.88 جنيه.

سعر الدينار الأردني اليوم

وسجل سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 70.70 جنيه.

سعر البيع:71.31 جنيه.

سعر الريال العماني اليوم

سجل سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 129.87 جنيه.

سعر البيع: 130.42 جنيه.