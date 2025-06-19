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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات العربية اليوم الخميس 19-6-2025

عملات
عملات
قسم اقتصاد

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار شراء وبيع العملات العربية بختام تعاملات اليوم، الخميس 19 يونيو 2025، وفقا لآخر التحديثات موقع البنك الأهلي.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم، الخميس

بلغ سعر الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 163.17جنيه.

سعر البيع: 164.33 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 13.41جنيه.

سعر البيع: 13.49 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 13.73جنيه.

سعر البيع: 13.77جنيه.

سعر الدينار البحريني اليوم

بلغ سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء:132.57 جنيه.

سعر البيع :134.21 جنيه.

سعر الريال القطري اليوم

سجل سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 12.81 جنيه.

سعر البيع: 13.88 جنيه.

سعر الدينار الأردني اليوم

وسجل سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 70.70 جنيه.

سعر البيع:71.31 جنيه.

سعر الريال العماني اليوم

سجل سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 129.87 جنيه.

سعر البيع: 130.42 جنيه.

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